Dove vedere Italia-Germania in tv, Nations League volley femminile 2025: orario, programma, streaming

La Germania è sempre più o meno la stessa delle scorse settimane, l’Italia invece è cambiata e non sarà facile per le tedesche ripetere gli exploit di Novara e di Modena, quando in due occasioni su tre sono riuscite a superare la formazione sperimentale di Julio Velasco. A Rio di sperimentale c’è poco o nulla in casa azzurra. C’è la volontà di mettere subito le cose in chiaro e di vincere più partite possibile in questa prima sequenza di partite della fase di qualificazione per dormire sonni tranquilli nella fase di avvicinamento alle finali di Lodz.

La partita contro la Germania per Sylla e compagne è un banco di prova importante che arriva all’indomani della partita con gli USA vice-campioni olimpici ma pieni di seconde linee. In questa fase l’abitudine a giocare tutti i giorni, o quasi, non c’è e gli sforzi ravvicinati possono giocare bruttissimi scherzi a tutte le formazioni, Italia compresa, e dunque le azzurre dovranno gestire al meglio le energie per non andare in debito di ossigeno. Dal punto di vista tecnico e tattico le tre sfide amichevoli delle scorse settimane hanno detto che la Germania è squadra ostica un po’ in tutti i fondamentali e non va fatta respirare in ricezione e va marcata bene a muro, soprattutto centrali e Alsmeier, se si vuole batterla.

Giulio Bregoli ha svolto finora un buon lavoro in casa tedesca anche se la Nazionale teutonica finora si è espressa a corrente alternata, lasciando intravedere ottime potenzialità ma alternandole a momenti di black out, come è normale che sia in un progetto in divenire. In campo c’è un mix fra giocatrici esperte, alcune delle quali si sono già viste o si vedranno nel campionato italiano, e alcune giovani che peccano proprio in esperienza ma che nelle prime uscite stagionali hanno mostrato ottime potenzialità. Potrebbe uscire fuori un bello spettacolo con l’Italia che non vorrà perdere la terza partita consecutiva contro le tedesche.

Il fischio d’inizio è in programma al Maracanazinho di Rio de Janeiro alle 22.30 di giovedì 5 giugno. Non ci sarà diretta Tv e la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com e sulla piattaforma DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Germania.

CALENDARIO ITALIA-GERMANIA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Giovedì 5 giugno 2025 – Maracanazinho Rio de Janeiro

Ore 22.30 Italia-Brasile – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA ITALIA-GERMANIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, VBTV.

Diretta Live testuale: OA Sport.