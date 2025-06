Dove vedere Italia-Corea del sud in tv, Nations League volley femminile 2025: orario, programma, streaming

C’era una volta la Corea del Sud competitiva ad altissimi livelli, allenata da uno dei big tra i tecnici italiani, Stefano Lavarini, e capace di arrivare ai piedi del podio nel torneo olimpico di Tokyo 2021. Sono passati 4 anni e quella Corea del Sud non c’è più: era la Corea di Kim Yeon-Koung, che ha smesso quest’anno di giocare, una squadra solida e compatta che ha perso abbastanza in fretta le sue protagoniste e da un paio di anni a questa parte, la Corea si è trovata catapultata se non in terza, sicuramente in seconda fascia tra le squadre nazionali di alto livello.

Le giocatrici non mancano, latita quella qualità che fu esaltata quattro anni fa da Stefano Lavarini e che adesso non si ritrova più così facilmente. Il compito sarà affidato al tecnico Fernando Javier Morales Lopez, allenatore ed ex pallavolista portoricano, nel ruolo di palleggiatore, tecnico della Evansville e della nazionale sudcoreana femminile, che dovrà pensare a risalire poco per volta, visto che non dispone di una rosa di livello elevato.

L’Italia parte con i favori del pronostico. La partenza a razzo delle azzurre con il secco 3-0 rifilato agli USA è sicuramente una spinta importante per la formazione azzurra, che in questa fase è ancora in rodaggio ma ha già mostrato ottime cose e non si vorrà certo fermare contro le coreane, in vista della sfida di chiusura di questo girone con la sfida più attesa, quella con il Brasile. Velasco dovrebbe confermare in campo Orro in regia, Egonu opposta, le bande Sylla e Giovannini, le centrali Danesi e Fahr e De Gennaro libero. Non è escluso che il tecnico italiano si conceda qualche variazione sul tema per vedere all’opera qualche atleta che finora si è vista meno.

Guarda la Volley Nations League su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Il fischio d’inizio della sfida Italia e Corea del Sud è in programma al Maracanazinho di Rio de Janeiro alle 22.30 di giovedì 5 giugno. Non ci sarà diretta Tv e la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com e sulla piattaforma DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Corea del Sud.

CALENDARIO ITALIA-COREA DEL SUD NATIONS LEAGUE VOLLEY

Venerdì 6 giugno 2025 – Maracanazinho Rio de Janeiro

Ore 22.30 Italia-Corea del Sud – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA ITALIA-COREA DEL SUD VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, VBTV.

Diretta Live testuale: OA Sport.