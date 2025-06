Dove vedere Italia-Brasile in tv, Nations League volley femminile 2025: orario, programma, streaming

L’attesa è grande. Il Maracanazinho ancora una volta sarà teatro di un Brasile contro Italia di grande importanza, a chiudere questa prima settimana di sfide per due delle Nazionali più forti al mondo. Di fronte ci sono le campionesse olimpiche azzurre e le padrone di casa, che da tempo sono protagoniste ad altissimi livelli e che devono fronteggiare un ricambio generazionale importante, comunque con una linea di continuità data da atlete di assoluto valore come Gabi e Carol che però non partecipano a questo primo slot di partite sul campo di casa.

L’Italia arriva carica a questo appuntamento che potrebbe segnare un solco nel cammino della squadra di Julio Velasco. C’è da verificare le condizioni fisiche di Egonu, che ha sofferto il caldo nei giorni scorsi, rischiando anche il collasso e saltando la sfida contro la Germania. Le azzurre hanno iniziato nel modo sperato il loro cammino con una vittoria netta contro una squadra statunitense sperimentale e poi hanno battuto in modo rocambolesco la Germania al tie break, con una sfida disputata a corrente alternata.

Il Brasile, invece, ha esordito battendo 3-0 la Cechia e l’impressione è che il meglio di loro, le due squadre in campo oggi, lo debbano ancora dare – non in generale (siamo appena all’inizio di una lunga stagione estiva) ma in particolare in questa settimana. Si preannuncia una partita molto equilibrata in cui le brasiliane cercheranno di far valere la loro velocità di esecuzione, che potrebbe creare grattacapi al muro azzurro, e l’Italia risponderà con la potenza e l’efficacia del servizio, che potrebbe mandare in tilt Macris.

Il fischio d’inizio della sfida Italia e Brasile è in programma al Maracanazinho di Rio de Janeiro alle 15.99 di sabato 7 giugno. Non ci sarà diretta Tv e la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com e sulla piattaforma DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Brasile.

CALENDARIO ITALIA-BRASILE NATIONS LEAGUE VOLLEY

Sabato 7 giugno 2025 – Maracanazinho Rio de Janeiro

Ore 15.00 Italia-Brasile – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA ITALIA-BRASILE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, VBTV.

Diretta Live testuale: OA Sport.