Dove vedere in tv Virtus Bologna-Brescia, gara-2 Finale Serie A basket 2025: orario, programma, streaming

Non si è ancora esaurita l’eco di una gara-1 vibrante, dura, lunga, intensa, che già è tempo di pensare a gara-2 della finale scudetto tra Virtus Segafredo Bologna e Germani Brescia. Teatro ne è ancora la Segafredo Arena, per quello che è già il viatico verso le prossime serate.

Ad entrarci in vantaggio sono le V nere, dopo il 90-87 propiziato sia dai 29 di Tornike Shengelia che dagli ultimi otto secondi, con particolare riferimento a una difesa glaciale sull’ultimo possesso culminata nella rubata di Cordinier. Brescia, ad ogni modo, ha ben compreso di essere ben più che viva, anche se ci sarà da invertire un trend nel quale sarà ovvio ripensare alla gran parte del match passata in vantaggio.

La finale scudetto tra Virtus Segafredo Bologna e Germani Brescia continuerà domani, sabato 14. Sarà possibile seguirla in diretta tv in chiaro su Nove e DMAX e per gli abbonati su Eurosport 2, nonché in diretta streaming su Discovery+, SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO VIRTUS BOLOGNA-BRESCIA, FINALE SCUDETTO BASKET 2025

Sabato 14 giugno

Ore 20:30 Virtus Bologna-Germani Brescia (Gara-2) – Diretta tv su Nove, DMAX (in chiaro), Eurosport 2 (abbonati)

