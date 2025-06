Dove vedere in tv Virtus Bologna-Brescia, gara-1 Finale Serie A basket 2025: orario, programma, streaming

Sarà una finale scudetto diversa dal solito, quella di quest’anno. Non tanto per la presenza della Virtus Bologna, ormai abituata a questo palcoscenico da un quinquennio, quanto perché dall’altra parte c’è la Germani Brescia, che a queste altezze mai si era issata nella storia.

Una prima volta storica contro la chance di riprendersi il tricolore a quattro anni di distanza dai pomeriggi di giugno 2021 che rimisero il club bianconero sul tetto d’Italia. Il tema è questo, ma ce ne sono anche tanti altri: Dusko Ivanovic, l’uomo che ha vinto in quasi tutti i Paesi in cui è andato, contro Peppe Poeta, che al debutto da head coach è riuscito a forgiare la sua squadra nel modo giusto fino a questo punto. Anche a livello tattico tanti i punti d’interesse della serie, che verranno sviscerati nel corso dei giorni.

La finale scudetto tra Virtus Segafredo Bologna e Germani Brescia si giocherà a partire da giovedì 12. Sarà possibile seguirla in diretta tv in chiaro su Nove e DMAX e per gli abbonati su Eurosport 2, nonché in diretta streaming su Discovery+, SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO VIRTUS BOLOGNA-BRESCIA, FINALE SCUDETTO BASKET 2025

Giovedì 12 giugno

Ore 20:30 Virtus Bologna-Germani Brescia (Gara-1) – Diretta tv su Nove, DMAX (in chiaro), Eurosport 2 (abbonati)

