Dove vedere in tv Tony Cairoli, GP Gran Bretagna MXGP 2025: orari, programma, streaming

Domani, domenica 22 giugno, il Mondiale 2025 di Motocross si ripropone per il suo dodicesimo appuntamento. A tenere banco sarà il GP di Gran Bretagna, sul tracciato di Matterley Basin (Gran Bretagna). Sullo sterrato del Regno Unito lo spettacolo non mancherà di certo e vedremo come i rappresentanti di MXGP e di MX2 risponderanno all’appello. Si prospetta una tappa molto interessante e combattuta.

Nella classe regina la Qualifying Race ha dato risposte importanti circa il feeling dell’olandese Jeffrey Herlings (KTM), trionfante davanti al leader della classifica mondiale, Romain Febvre (Kawasaki), e all’altro orange Glenn Coldenhoff (Fantic). Tuttavia, ad attirare l’attenzione degli appassionati è stata anche la prestazione di Tony Cairoli, presente in questo round grazie a wild card.

Il campione siciliano è stato il primo a dare il suo contributo per il progetto Ducati nel Motocross e quest’oggi, nella gara in questione, è stato il migliore della truppa tricolore, giungendo undicesimo, immediatamente alle spalle del compagno di marca, Jeremy Seewer (decimo). Come seguire quindi Cairoli e gli altri piloti impegnati?

Il GP di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Motocross, godrà della copertura offerta da Discovery+, che trasmetterà in streaming Gara-1 e Gara-2 di MX2 e di MXGP. Prevista sempre streaming la trasmissione solo delle seconde run delle due classi su RaiPlay Sport 2, mentre sarà completa su mxgp-tv.com. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle manche di MXGP.

DOVE VEDERE IN TV TONY CAIROLI

Domenica 22 giugno (orari italiani)

Ore 14.15 Gara-1 MX2 a Matterley Basin (Gran Bretagna) – Diretta streaming su Discovery+.

Ore 15.15 Gara-1 MXGP a Matterley Basin (Gran Bretagna) – Diretta streaming su Discovery+.

Ore 17.10 Gara-2 MX2 a Matterley Basin (Gran Bretagna) – Diretta streaming su Discovery+, RaiPlay Sport 2.

Ore 18.10 Gara-2 MXGP a Matterley Basin (Gran Bretagna) – Diretta streaming su Discovery+, RaiPlay Sport 2.

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA MOTOCROSS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: mxgp-tv.com, Discovery+, RaiPlay Sport 2 (solo per le Gare-2)

Diretta Live testuale (delle due manche MXGP): OA Sport.