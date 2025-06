Dove vedere in tv Squeo-Opetaia, Mondiali pesi cruiser 2025: orario, programma, streaming

Claudio Squeo affronterà Jai Opetaia nel match che matterà in palio il titolo mondiale IBF dei pesi cruiser. Il pugile italiano sarà chiamato ad affrontare l’australiano in trasferta, visto che si combatterà sul ring di Broadebech, e dovrà inventarsi un capolavoro per strappare la cintura dal petto del campione in carica.

Il pugliese è imbattuto con un record di 17 vittorie in altrettanti incontri disputati, di cui nove prima del limite: ha il colpo del ko e nel 2024 ha travolto Niklas Rasanen e Orlando De Jesus Estrada. Il 34enne incrocerà i guantoni con il 29enne australiano, imbattuto con 27 successi (21 per ko): detiene il titolo dal 2022 e questa sarà la sua quinta difesa-

L’appuntamento è per domenica 8 giugno all’ora di pranzo italiana. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Squeo-Opetaia, Mondiale IBF dei pesi cruiser. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SQUEO-OPETAIA, MONDIALE IBF PESI CRUISER

Domenica 8 giugno

Ore 14.00 circa Jai Opetaia vs Claudio Squeo – Diretta streaming su DAZN

In precedenza, a partire dalle ore 11.00, si disputeranno i seguenti incontri. Al termine toccherà al main event.

Conor Wallace vs Dylan Colin

Tyler Blizzard vs Rocky Ogden

Daniel Keating vs Blake Minto

Max McIntyre vs Ricaia Warren

PROGRAMMA SQUEO-OPETAIA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.