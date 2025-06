Dove vedere in tv Sonego-Zverev, ATP Halle 2025: orario, programma, streaming

Lorenzo Sonego affronterà Alexander Zverev agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Halle: dopo il successo ottenuto contro il tedesco Jan-Lennard Struff, il tennista italiano se la dovrà vedere contro un altro padrone di casa sull’erba teutonica. Il nostro portacolori sarà chiamato alla grande impresa contro il numero 3 del mondo, che al debutto ha avuto la meglio sullo statunitense Marcos Giron dopo aver perso l’atto conclusivo del torneo ATP 250 di Stoccarda domenica scorsa.

Il 30enne piemontese, numero 46 del mondo, incrocerà il 28enne tedesco, inseguitore di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nella graduatoria internazionale. L’azzurro ha perso i quattro precedenti disputati, l’ultimo lo scorso anno proprio agli ottavi di Halle. In palio la qualificazione ai quarti di finale da giocare contro il vincente della partita tra Fabio Cobolli e il canadese Denis Shapovalov. L’appuntamento è per giovedì 19 giugno, terzo match a partire dalle ore 11.30 sulla OWL Arena e non prima delle ore 15.30.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sonego-Zverev, ottavo di finale del torneo ATP 500 di Halle. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis, Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SONEGO-ZVEREV, ATP HALLE

Giovedì 19 giugno

Terzo match dalle ore 11.30 e non prima delle ore 15.30 Lorenzo Sonego vs Alexander Zverev – Diretta tv su Sky Sport Uno/Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 11.30 sulla OWL Arena, si giocheranno nell’ordine: Auger-Aliassime-Khachanov e Rublev-Etcheverry. Al termine, e non prima delle ore 15.30, toccherà a Sonego.

PROGRAMMA SONEGO-ZVEREV, ATP HALLE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati. Il palinsesto dettagliato verrà definito a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.