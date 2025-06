Dove vedere in tv Sonego-Struff oggi, ATP Halle 2025: orario, programma, streaming

Lorenzo Sonego contro Jan-Lennard Struff, il confronto si rinnova. Al primo turno dell’ATP 500 di Halle il programma lo chiudono loro, i due che vivono i loro precedenti in un’alternanza che ha molto, se non tutto, di curioso viste le predilezioni di superficie.

Nel 2022, infatti, alla prima occasione fu Sonego a prevalere in due tie-break a livello di secondo turno, e va ricordato che il torinese sa difendersi sull’erba con buon agio (del resto ci ha vinto il suo primo torneo sul circuito maggiore). Nel 2023, invece, Struff non solo gli rispose con un perentorio 6-3 6-1 sulla terra rossa (particolare) di Madrid, ma arrivò a spingersi fino alla finale, poi persa contro Alcaraz. In sostanza, c’è anche da aspettarsi l’inaspettato in quella che è una stagione che al piemontese, dopo Melbourne, ha detto poco: gli serve una svolta, da qualche parte.

Il match tra Lorenzo Sonego e Jan-Lennard Struff si giocherà come quarto e ultimo dalle ore 11:30 sul Campo Centrale (OWL Arena) di Halle. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SONEGO-STRUFF, ATP HALLE 2025 OGGI

Martedì 17 giugno

Ore 11:30 Rublev [4]-Ofner (AUT) [Q]

Fonseca (BRA) {WC]-Cobolli (ITA)

NP Ore 15:30 Sinner (ITA) [1]-Hanfmann (GER) [Q]

Sonego (ITA)-Struff (GER) [WC] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA SONEGO-STRUFF: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport