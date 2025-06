Dove vedere in tv Sonego-Marozsan, ATP Eastbourne 2025: orario, programma, streaming

Domani, lunedì 23 giugno, Lorenzo Sonego giocherà contro l’ungherese Fabian Marozsan il primo turno dell’ATP250 di Eastbourne. Un incrocio non semplice per il piemontese, opposto al magiaro che col suo tennis piatto potrebbe trovare soluzioni in grado di mettere in difficoltà chiunque. Servirà la stessa versione dell’azzurro ad Halle, per qualità di gioco.

Sull’erba tedesca, infatti, Sonego è andato vicinissimo all’affermazione contro il n.3 ATP, Alexander Zverev, facendo vedere delle giocate molto interessanti sia nei turni al servizio che in risposta. In particolare, il rovescio sembrerebbe funzionare meglio su questa superficie e potrebbe fare la differenza in questa partita.

Tra i due c’è un unico precedente, piuttosto recente, risalente agli Australian Open di quest’anno. Sul cemento di Melbourne, la spuntò il nostro portacolori col punteggio di 6-7 (3) 7-6 (6) 6-1 6-2. Si spera di vedere un Sonego ben centrato nella combinazione servizio-dritto.

La partita tra Lorenzo Sonego e Fabian Marozsan, valida per il primo turno dell’ATP250 di Eastbourne, si terrà domani e sarà la terza sfida sul campo-1, non prima delle 15.30 italiane. La copertura televisiva sarà affidata ai canali di Sky Sport; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

SONEGO-MAROZSAN ATP EASTBOURNE 2025

Lunedì 23 giugno (orari italiani)

CAMPO 1 – Inizio ore 12.00

1. A. Pavlyuchenkova vs V. Tomova

A seguire

2. F. Jones (WC) vs G. Minnen (Q)

Non prima delle 15.30

3. F. Marozsan vs L. Sonego

A seguire

4. C. Tseng (LL) vs A. Davidovich Fokina (6)

PROGRAMMA SONEGO-MAROZSAN ATP EASTBOURNE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport