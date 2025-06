Dove vedere in tv Sonego-Humbert, ATP Eastbourne 2025: orario, programma, streaming

Obiettivo quarti di finale per Lorenzo Sonego nell’ATP 250 di Eastbourne. Il tennista piemontese scenderà nuovamente in campo sull’erba inglese nel suo match di secondo turno contro il francese Ugo Humbert, testa di serie numero quattro.

Una bella vittoria all’esordio per Sonego contro l’ungherese Fabian Marozsan, con l’azzurro che si è imposto abbastanza nettamente in due set con il punteggio di 6-2 6-4. Humbert, invece, ha sfruttato il bye al primo turno.

Sonego ha giocato molto sull’erba in vista di Wimbledon. A Stoccarda è stato sconfitto al primo turno dal francese Halys, mentre ad Halle si è fermato al secondo turno contro Alexander Zverev, sfiorando anche la vittoria contro il numero tre del mondo e perdendo solo al tie-break decisivo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida Lorenzo Sonego – Ugo Humbert , valevole per il secondo turno dell’ATP 250 di Eastbourne. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, Now TV. Non perdetevi la diretta testuale di OA Sport

CALENDARIO SONEGO-HUMBERT ATP EASTBOURNE 2025

Mercoledì 25 Giugno

Primo match dalle ore 11.00 Lorenzo Sonego-Ugo Humbert – Diretta TV Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (in base a contemporaneità)

PROGRAMMA SONEGO-HUMBERT: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (in base a contemporaneità)

Diretta streaming: Sky Go, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport