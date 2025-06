Dove vedere in tv Sinner/Sonego-Khachanov/Michelsen, ATP Halle 2025: orario, tv, programma, streaming

Jannik Sinner e Lorenzo Sonego giocheranno insieme il doppio al torneo ATP 500 di Halle. Il numero 1 del mondo sarà impegnato non soltanto in singolare, al ritorno dopo aver perso la finale del Roland Garros contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, ma anche in coppia con il fidato amico per intensificare l’attività su erba in vista di Wimbledon.

Il fuoriclasse altoatesino non gioca in doppio dallo scorso novembre, quando insieme a Matteo Berrettini sconfisse gli argentini Gonzalez-Molteni nel match decisivo dei quarti di finale di Coppa Davis. L’ultima volta insieme risale al marzo 2024, quando vennero sconfitti dai belgi Gille/Vliegen al primo turno al Masters 1000 di Montecarlo. Memorabili i doppi giocati in Coppa Davis nel 2023.

Il debutto è previsto lunedì 16 giugno, terzo match a partire dalle ore 11.30 sul Campo Schaulnsland-Reisen: i due azzurri se la dovranno vedere contro il russo Karen Khachanov e lo statunitense Alex Michelsen. Non ci sono precedenti tra queste coppie. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner/Sonego-Khachanov/Michelsen, primo turno del torneo di doppio all’ATP 500 di Halle. L’evento sarà tramesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Plus ; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER/SONEGO-KHACHANOV/MICHELSEN

Lunedì 16 giugno

Terzo match dalle ore 11.30 Sinner/Sonego vs Khachanov/Michelsen – Diretta tv su Sky Sport Uno/Sky Sport Tennis/Sky Sport Plus

In precedenza, a partire dalle ore 11.30 sullo Schaulnsland-Reisen, si giocheranno nell’ordine: Lammons/Withrow-Machac/Zielinski e Schoenhaus/Struff-Auger-Aliassime/Shapovalov. Al termine toccherà a Sinner e Sonego.

PROGRAMMA DOPPIO SINNER/SONEGO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Plus, per gli abbonati. Il palinsesto dettagliato verrà definito poco prima dell’evento.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.