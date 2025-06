Dove vedere in tv Sinner-Nardi, Wimbledon 2025: programma, giorno esatto, streaming

Martedì 1° luglio Jannik Sinner farà il proprio esordio a Wimbledon. Il n.1 del mondo affronterà sul Centrale l’altro azzurro Luca Nardi, in un derby tricolore inedito, dal momento che i due tennisti non si sono mai incrociati precedentemente. Il pesarese avrà dalla sua il vantaggio di non avere nulla da perdere, ma c’è chiaramente un disvalore tra i due.

Un Sinner che si avvicina a questo Slam non nel migliore dei modi. La sconfitta nella finale di Parigi contro lo spagnolo Carlos Alcaraz ha portato a tutta una serie di reazioni. Non facile digerire in poco tempo un ko così amaro, essendo andato molto vicino all’affermazione. Il ko negli ottavi di finale ad Halle ha fatto suonare un campanello d’allarme in tal senso.

Inoltre, la notizia odierna del licenziamento con effetto immediato di Marco Panichi e di Ulises Badio evidenzia delle spaccature nel team, che non concorrono a dare la giusta serenità nell’esordio in questo Major. Vedremo quale sarà la risposta emotiva di Jannik.

La partita tra Jannik Sinner e Luca Nardi, valida per il primo turno di Wimbledon, è prevista martedì 1° luglio sul campo centrale. L’orario è ancora da definire. La copertura del confronto, come dell’intero torneo, sarà affidata ai canali di Sky Sport; in streaming su SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

SINNER-NARDI WIMBLEDON 2025

Martedì 1° luglio

CAMPO CENTRALE

Orario da stabilire Jannik Sinner vs Luca Nardi

PROGRAMMA SINNER-NARDI WIMBLEDON 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: canali Sky Sport (palinsesto preciso da definire)

Diretta streaming: SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport