Dove vedere in tv Sinner-Nardi, Wimbledon 2025: orario esatto, canale, streaming

Domani, martedì 1° luglio, Jannik Sinner farà il proprio esordio a Wimbledon. L’altoatesino giocherà contro Luca Nardi il primo turno dei Championships a Londra, sul campo-1. Una bella vetrina per il pesarese e anche l’occasione per comprendere lo stato di forma del n.1 del mondo, presentatosi a questo evento con qualche punto di domanda.

Sinner, infatti, viene dalla cocente sconfitta nella finale del Roland Garros contro lo spagnolo Carlos Alcaraz oltre che essere stato eliminato negli ottavi di finale dell’ATP500 di Halle dal kazako Alexander Bublik. Vedremo quindi quale sarà l’approccio del pusterese contro un giocatore come Nardi del tutto imprevedibile, dotato di grande talento ma poco continuo.

La partita tra Jannik Sinner e Luca Nardi, valida per il primo turno del torneo di Wimbledon, andrà in scena sul campo-1 e aprirà il programma dalle ore 14.00 italiane. La copertura televisiva sarà offerta dai canali di Sky Sport. Il racconto del torneo londinese, in generale, si svilupperà su 11 canali: Sky Sport Tennis, con l’intero programma del Centre Court; Sky Sport Arena, con la scelta dei match più interessanti degli altri campi; Sky Sport Uno, che alternerà le partite con gli altri grandi eventi live; i canali Sky Sport dal 251 al 256, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, e Sky Sport 4K.

Inoltre, con Sky Sport Mix sarà possibile accedere a Diretta Wimbledon, che porterà lo spettatore da un campo all’altro per seguire tutti i momenti più importanti dei match in corso. In streaming il servizio sarà garantito da SkyGo e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTE LIVE testuale.

SINNER-NARDI WIMBLEDON 2025

Martedì 1° luglio (orari italiani)

Court-1 – Inizio dalle ore 14:00

J. Sinner (ITA) [1] vs L. Nardi (ITA)

A seguire

P. Kvitova (CZE) vs E. Navarro (USA) [10]

J. Draper (GBR) [4] vs S. Baez (ARG)

PROGRAMMA WIMBLEDON 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport 4K (213), Sky Sport Wimbledon 1-6 (dal 251 al 256). Palinsesto preciso per Sinner-Nardi da definire.

Diretta streaming: SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport