Dove vedere in tv Sinner-Hanfmann, ATP Halle 2025: orario, programma partite precedenti, streaming

Dopo aver rotto il ghiaccio insieme all’amico Lorenzo Sonego nel torneo di doppio (perdendo al super tie-break per 10-3 con Michelsen/Khachanov), Jannik Sinner è pronto a cominciare anche in singolare la sua stagione sull’erba affrontando martedì 17 giugno il qualificato tedesco Yannick Hanfmann nel primo turno dell’ATP 500 di Halle 2025.

Il numero uno al mondo si appresta a scendere in campo nove giorni dopo la beffarda sconfitta al quinto set (con tre match point evaporati) contro Carlos Alcaraz nella finale del Roland Garros per prendere confidenza con i campi in erba ed effettuare una buona preparazione in vista di Wimbledon. Due i precedenti ufficiali tra Sinner e Hanfmann, con l’azzurro che si è imposto nettamente agli US Open 2023 concedendo però un set l’anno scorso a Wimbledon.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Hanfmann, valevole come primo turno dell’ATP 500 di Halle. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-HANFMANN HALLE 2025

Martedì 17 giugno

OWL Arena – Inizio alle ore 11.30

A. Rublev vs S. Ofner

A seguire

J. Fonseca vs Flavio Cobolli

A seguire, ma non prima delle 15.30

Jannik Sinner vs Y. Hanfmann

PROGRAMMA SINNER-HANFMANN HALLE 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.