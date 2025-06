Dove vedere in tv Sinner-Djokovic, Roland Garros 2025: orario semifinale, programma, streaming

Venerdì 6 giugno sarà comunque vada una giornata storica per il tennis italiano, grazie alla presenza di due giocatori azzurri nelle semifinali del Roland Garros 2025. Si tratta di un’impresa che ha un solo precedente nella storia a livello Slam nel singolare maschile, firmata proprio a Parigi da Nicola Pietrangeli (poi vincitore del torneo) e Orlando Sirola nel lontano 1960. In questo caso i protagonisti sono Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

Il numero uno al mondo è arrivato al penultimo atto del torneo senza perdere neanche un set, sconfiggendo nell’ordine i francesi Arthur Rinderknech e Richard Gasquet, il ceco Jiri Lehecka, il russo Andrey Rublev ed il kazako Alexander Bublik. In semifinale il 23enne altoatesino se la vedrà con un avversario ben più quotato e temibile, Novak Djokovic.

Il fuoriclasse serbo, 24 volte campione Major, sembra essersi ritrovato proprio a ridosso del secondo Slam stagionale conquistando a Ginevra il 100° titolo ATP in carriera e superando i primi cinque turni a Parigi senza troppi patemi (significativa la vittoria su Zverev ai quarti per 3-1). L’ordine di gioco non è ancora ufficiale, ma con ogni probabilità Sinner-Djokovic sarà la seconda semifinale (non prima delle ore 19.00) dopo Musetti-Alcaraz (ore 14.30).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Djokovic, incontro valevole come semifinale del Roland Garros. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1; in diretta streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-DJOKOVIC ROLAND GARROS 2025

Venerdì 6 giugno

Court Philippe-Chatier

Ore 14.30 prima semifinale: Musetti vs Alcaraz (eventualità molto probabile, visto che Musetti e Alcaraz hanno giocato l’ultima partita un giorno prima degli altri semifinalisti)

Ore 19.00 seconda semifinale: Jannik Sinner vs Novak Djokovic

PROGRAMMA SINNER-DJOKOVIC ROLAND GARROS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.