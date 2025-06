Dove vedere in tv Sinner-Bublik, ATP Halle 2025: orario, programma, streaming

Jannik Sinner affronterà Alexander Bublik agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Halle: dopo aver regolato il padrone di casa Yannick Hanfmann, il numero 1 del mondo è atteso da una sfida davvero durissima contro il rognoso kazako. Si preannuncia un incontro particolarmente equilibrato, avvincente e insidioso: chi dovesse uscire vittorioso da questa contesa aumenterebbe sensibilmente le proprie quotazioni per il successo finale sull’erba tedesca.

Il detentore del trofeo partirà con i favori del pronostico e conduce per 4-1 nei precedenti: l’ultimo successo risale ai quarti di finale del Roland Garros (6-1, 7-5, 6-0), mentre il kazako ha vinto soltanto due anni fa ad Halle dopo il ritiro dell’azzurro sul 5-7, 0-2. Il 23enne altoatesino incrocerà il 27enne numero 45 del mondo, che ha regolato il francese Alexandre Muller con un doppio 6-4. In palio la qualificazione ai quarti di finale, da giocare contro il vincente del confronto tra l’ungherese Fabian Marozsan e il ceco Tomas Machac.

L’appuntamento è per giovedì 19 giugno, sarà il quarto incontro a partire dalle ore 11.30 sulla OWL Arena: ad aprire le danze sarà il confronto tra il canadese Felix Auger-Aliassime e il russo Karen Khachanov, a seguire il russo Andrey Rublev se la dovrà vedere con l’argentino Tomas Martin Etcheverry e poi Lorenzo Sonego cercherà l’impresa contro il tedesco Alexander Zverev (non prima delle ore 15.30). A seguire, dunque nel tardo pomeriggio, toccherà al numero 1 del mondo in quella che sarà la partita di cartello.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Bublik, ottavo di finale del torneo ATP 500 di Halle. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis, Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-BUBLIK, ATP HALLE

Giovedì 19 giugno

Quarto match dalle ore 11.30 Jannik Sinner vs Alexander Bublik – Diretta tv su Sky Sport Uno/Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 11.30 alla OWL Arena, si giocheranno nell’ordine: Auger-Aliassime-Khachanov, Rublev-Etcheverry, Sonego-Zverev (non prima delle ore 15.30). Al termine toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-BUBLIK, ATP HALLE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati. Il palinsesto dettagliato verrà definito a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.