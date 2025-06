Dove vedere in tv Paolini-Swiatek, WTA Bad Homburg 2025: orario, programma, streaming

Jasmine Paolini affronterà Iga Swiatek nella semifinale del torneo WTA 500 di Bad Homburg: l’appuntamento è per venerdì 27 giugno, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 11.30 e non incomincerà prima delle ore 13.00. Ad aprire le danze sul Campo Centrale della località tedesca sarà il match di doppio tra Babos/Stefani e Kichenok/Perez.

La polacca ha vinto tutti i precedenti e conduce per 4-0 negli scontri diretti: lo scorso anno ebbe la meglio nella semifinale della BJK Cup e nella finale del Roland Garros, nel 2022 al primo turno degli US Open e nel 2018 agli ottavi di Praga. La nostra portacolori cercherà il colpaccio a effetto per meritarsi l’atto conclusivo e presentarsi con più ottimismo a Wimbledon, terzo Slam della stagione che scatterà lunedì 30 giugno.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Swiatek, semifinale del torneo ATP 500 di Bad Homburg. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e Supertennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI-SWIATEK, SEMIFINALE BAD HOMBURG 2025

Venerdì 27 giugno

Secondo match dalle ore 11.30 e non prima delle ore 13.00 Jasmine Paolini vs Iga Swiatek – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Arena

In precedenza, a partire dalle ore 11.30 sul Campo Centrale, si giocherà Babos/Stefani-Kichenok/Perez. Al termine, e non prima delle ore 13.00, toccherà a Paolini.

PROGRAMMA PAOLINI-SWIATEK BAD HOMBURG: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.