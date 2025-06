Dove vedere in tv Paolini-Sevastova, Wimbledon 2025: programma, giorno esatto, streaming

Lunedì 30 giugno sarà il primo giorno di incontri dell’edizione 2025 di Wimbledon e ci sarà anche l’esordio di Jasmine Paolini. La toscana, finalista l’anno scorso nei Championships, affronterà la lettone Anastasija Sevastova nel primo turno dei Championships. Un incontro, sulla carta, alla portata della giocatrice tricolore.

L’azzurra sogna di replicare il percorso a Londra, in un’annata in cui si era spinta anche all’ultimo atto del Roland Garros. Quest’anno alcune cose sono cambiate, anche se il livello di tennis espresso, complessivamente, è stato alto. Paolini si augura di approcciare al Major nel migliore dei modi, in modo poi da poter accrescere le proprie certezze.

Ci sono due precedenti piuttosto datati tra l’azzurra e Sevastova, entrambi vinti da Jasmine. Nessuno di questi, però, si è disputato sull’erba e questa variabile andrà tenuta in debito conto, soprattutto se Paolini dovesse evidenziare delle problematiche di gestione dello scambio, come è accaduto a Berlino e a Bad Homburg.

La partita tra Jasmine Paolini e Anastasija Sevastova, valida per il primo turno di Wimbledon 2025, andrà in scena lunedì 30 giugno, con campo da gioco e orario da stabilire. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali di Sky Sport; in streaming su SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

