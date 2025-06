Dove vedere in tv Paolini-Jabeur, WTA Berlino 2025: orario, programma, streaming

Dopo aver superato in scioltezza il primo turno nel torneo di doppio in coppia con Sara Errani, Jasmine Paolini si prepara ad affrontare il suo match d’esordio anche in singolare contro Ons Jabeur al WTA 500 di Berlino 2025. La tennista italiana, ammessa direttamente agli ottavi grazie ad un bye da n.4 del seeding, sarà subito chiamata ad un test impegnativo nel suo percorso di avvicinamento verso Wimbledon.

La finalista di un anno fa ai Championships affronta infatti la “seconda classificata” delle due edizioni precedenti (2022 e 2023), per un match che dovrebbe regalare tanti spunti interessanti tra due ottime interpreti del gioco sull’erba. Paolini, avanti 3-2 negli head to head con Jabeur ed in striscia positiva da tre scontri diretti, spera di vincere il maggior numero possibile di match in Germania (tra Berlino e Bad Homburg) per fare legna nel ranking in vista della pesante cambiale londinese.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Jabeur, valevole come ottavo di finale del WTA 500 di Berlino. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI-JABEUR BERLINO 2025

Mercoledì 18 giugno

Steffi Graf Stadion – Inizio alle ore 11.30

P. Badosa vs E. Navarro

A seguire

Jasmine Paolini vs Ons Jabeur

