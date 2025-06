Dove vedere in tv Paolini-Haddad Maia, WTA Bad Homburg 2025: orario, programma, streaming

Domani, giovedì 26 giugno, Jasmine Paolini sarà nuovamente in campo e affronterà la brasiliana Beatriz Haddad Maia nei quarti di finale del WTA500 di Bad Homburg. Sull’erba tedesca, la toscana andrà a caccia del pass per le semifinali, ma la sfida si presenta complicata per le caratteristiche della sudamericana.

Haddad Maia, infatti, ha piegato quest’oggi l’ucraina Elina Svitolina, mettendo in mostra un tennis convincente e potente su questa superficie. Un aspetto di cui l’azzurra dovrà tener conto, soprattutto per la poca brillantezza manifestata nella sfida d’esordio contro la canadese Leylah Fernandez.

Come si suol dire, dovrà alzare il livello Paolini per piegare la resistenza della sua avversaria, cercando di giocare sugli angoli e spostandola, non essendo così agile negli spostamenti laterali. La nostra portacolori, inoltre, potrà avere anche quel pizzico di sicurezza in più avendo sempre battuto la brasiliana nei tre precedenti, anche se domani sarà la prima volta che le due si incontreranno sull’erba.

La partita tra Jasmine Paolini e Beatriz Haddad Maia, valida per i quarti di finale del WTA500 di Bad Homburg (Germania), andrà in scena domani e sarà il match d’apertura sul Centrale (ore 11.30). La copertura televisiva sarà in chiaro su SuperTennis HD, mentre a pagamento sui canali di Sky Sport. In streaming in chiaro sarà su supertennis.tv, mentre attraverso un abbonamento su SkyGo, NOW e su SuperTennix. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

PAOLINI-HADDAD MAIA WTA BAD HOMBURG 2025

Giovedì 26 giugno

SPIELBANK BAD HOMBURG CENTRE COURT – Inizio alle 11.30

Beatriz HADDAD MAIA BRA vs [2] Jasmine PAOLINI ITA

A seguire

[8] Ekaterina ALEXANDROVA vs [4] Iga SWIATEK POL

Non prima delle 16.00

[1] Jessica PEGULA USA vs [5] Emma NAVARRO USA

Non prima delle 17.30

M. Andreeva o C. Tauson vs L. Noskova

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201) dalle 11.30 alle 19.00, Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix

Diretta testuale: OA Sport