Dove vedere in tv Paolini-Fernandez, WTA Bad Homburg 2025: orario, programma, streaming

Nuovo test sull’erba in previsione di Wimbledon per Jasmine Paolini, che sfida domattina la canadese Leylah Fernandez agli ottavi di finale del WTA 500 di Bad Homburg 2025. L’azzurra, esentata dal primo turno con un bye grazie al suo status di n.4 al mondo e testa di serie n.2 del tabellone, si presenta sui prati tedeschi nei dintorni di Francoforte per provare a cancellare il ricordo della brutta sconfitta rimediata a Berlino dalla tunisina Ons Jabeur.

La toscana sta per fronteggiare l’ultima pesante cambiale dell’anno, avendo raggiunto la finale dei Championships nel 2024, quindi sarebbe importante vincere qualche incontro questa settimana a Bad Homburg per costruirsi un piccolo cuscinetto nel ranking in attesa di Wimbledon. Fernandez, n.38 WTA, è avanti 3-1 negli head to head ma ha perso l’ultimo precedente un anno fa a Dubai.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Fernandez, valevole come ottavo di finale del WTA 500 di Bad Homburg. Il match si terrà martedì 24 giugno sul Centre Court con inizio alle ore 11.30 e verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

