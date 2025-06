Dove vedere in tv Norvegia-Italia, Qualificazioni Mondiali 2025: orario, canale, streaming

Appuntamento al 6 giugno (ore 20.45) all’Ullevaal Stadion contro la Norvegia. In questo modo si aprirà il percorso delle qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2026 dell’Italia. La Nazionale allenata da Luciano Spalletti, messa alle spalle la Nations League, inizia dunque il cammino che vorrà portarla a prendere parte alla fase finale della rassegna iridata in Canada, Messico e USA.

Spalletti ha convocato un gruppo di 27 calciatori. Tra le novità, la prima chiamata in Nazionale Maggiore per Diego Coppola, difensore dell’Hellas Verona, che lascia il ritiro dell’Under 21 al lavoro per l’Europeo; i ritorni di Davide Zappacosta (assente dal novembre 2021) e Riccardo Orsolini (da giugno 2024). Da segnalare il No di Francesco Acerbi. Sono quattro i neo Campioni d’Italia con la maglia del Napoli (Meret, Buongiorno, Di Lorenzo e Raspadori), uno il vincitore dell’Europa League con la maglia del Tottenham (Udogie), dopo il forfait di Vicario, sostituito già mercoledì da Marco Carnesecchi.

Cosa prevede la formula? Le 55 Nazionali europee sono state suddivise in 12 gironi, da 4 squadre e 5 squadre, in

programma tra marzo e novembre ‘25. Le 12 prime classificate si qualificheranno alla Coppa del Mondo 2026; altre 4 si aggiungeranno dai playoff, che metteranno di fronte le 12 seconde delle EQ e le 4 vincitrici dei gruppi di Nations League non già qualificate. Questi 4 minitornei da 4 squadre si svolgeranno con semifinale e finale in gara unica a marzo 2026.

La Norvegia occupa il 38° posto Ranking Fifa, grazie ad una rimonta che gli ha permesso di risalire 75 posizioni in 9 anni. Nel 2016, infatti, era scesa all’88° posto, dopo aver occupato la 2a posizione nel 1993. Ai Mondiali è arrivata solo 3 volte e in ogni occasione ha affrontato l’Italia (‘38, ‘94, ‘98), rimediando 3 ko. Nei suoi 117 anni di storia (debutto nel 1908), il primatista di presenze è John Arne Riise (110), quello di reti è Haaland (40). L’attuale tecnico è Stale Solbakken, in carica dal 07/12/2020: in 44 gare ha raccolto 24 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte (media punti 1.84).

La partita tra Norvegia e Italia, in programma venerdì 6 giugno all’Ullevaal Stadion (ore 20.45) di Oslo e valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio, sarà trasmessa in tv da Rai 1 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

