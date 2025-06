Dove vedere in tv Musetti-Tiafoe, Roland Garros 2025: orario, programma 3 giugno, streaming

Martedì 3 giugno, per il tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2025 di tennis, scenderà in campo Lorenzo Musetti, numero 8 del seeding, che nel match dei quarti di finale affronterà il numero 15 del seeding, lo statunitense Frances Tiafoe.

La sfida si giocherà sul Court Philippe Chatrier, nel terzo incontro dalle ore 12.00, e sarà preceduto dai match Sabalenka-Zheng e Svitolina-Swiatek: si tratta del sesto incrocio tra i due sul circuito maggiore, ed al momento il bilancio vede Tiafoe in vantaggio per 3-2, ma Musetti ha vinto l’unico precedente su terra battuta, a Roma 2023.

Il match tra Lorenzo Musetti e Frances Tiafoe, del Roland Garros, sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 HD, inoltre sarà prevista la diretta streaming su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025

Martedì 3 giugno – Court Philippe Chatrier

Dalle ore 12.00

Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1)-Zheng Qinwen (Cina, 8)

A seguire

Elina Svitolina (Ucraina, 13)-Iga Swiatek (Polonia, 5)

A seguire

Lorenzo Musetti (Italia, 8)-Frances Tiafoe (Stati Uniti, 15) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

