Dove vedere in tv Musetti-Basilashvili, Wimbledon 2025: programma, giorno esatto, streaming

Lorenzo Musetti affronterà Nikoloz Basilashvili al primo turno di Wimbledon: il tennista italiano incrocerà il georgiano nell’incontro d’esordio nel terzo Slam della stagione. Il toscano, reduce dalle semifinali agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros, disputerà il suo primo incontro stagionale sull’erba, visto che aveva dovuto saltare il torneo di avvicinamento a questo appuntamento a causa di un problema fisico accusato a Parigi.

Il numero 7 del mondo partirà con i favori del pronostico contro un rivale passato dalle qualificazioni, ma dovrà stare molto attento all’insidia caucasica se vorrà meritarsi l’approdo al secondo turno, dove potrebbe dare vita a un derby con Lorenzo Sonego, atteso dal portoghese Faria. I precedenti sono in perfetta parità (1-1) e risalgono al 2022: Basilashvili si impose ai sedicesimi di Stoccarda, mentre Musetti ebbe la meglio nei sedicesimi del Masters 1000 di Parigi.

L’appuntamento è per martedì 1° luglio, l’ordine di gioco (e di conseguenza l’orario dell’incontro) verrà definito il giorno prima della partita, dunque bisognerà aspettare lunedì per sapere quando vedremo all’opera il nostro portacolori. Di seguito il calendario completo e il programma di Musetti-Basilashvili, primo turno di Wimbledon 2025. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky (palinsesto dettagliato da definire); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-BASILASHVILI, QUANDO SI GIOCA A WIMBLEDON

Martedì 1° luglio

Orario da definire Jannik Sinner vs Nikoloz Basilashvili – Diretta tv sui canali Sky

L’ordine di gioco verrà definito il giorno prima della partita.

PROGRAMMA MUSETTI-BASILASHVILI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.