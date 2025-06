Dove vedere in tv Musetti-Alcaraz, Roland Garros 2025: orario, programma, streaming

Lorenzo Musetti è atteso alla grande sfida venerdì 6 giugno (ore 14.30). Il toscano giocherà contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del mondo) nella prima semifinale del Roland Garros 2025. Pronostici rispettati, dunque, dal momento che il cararrino e l’iberico erano i favoriti quest’oggi per il successo, contro i due americani Frances Tiafoe e Tommy Paul.

Un successo più lottato per Musetti, visto lo score di 6-2 4-6 7-5 6-2. Una partita condizionata dal vento che ha reso le cose particolarmente difficili a entrambi i contendenti. Bravo Lorenzo a trovare le soluzioni nel terzo parziale, sfruttando poi l’inerzia favore per chiudere in quattro frazioni. Di tenere molto diverso l’altro quarto di finale, letteralmente dominato da Alcaraz sul punteggio di 6-0 6-1 6-4.

Sarà un confronto difficilissimo per il toscano, considerando anche i precedenti incroci con l’iberico. Su sei partite disputate, Musetti ha vinto solo una volta e parliamo del confronto in finale nel 2022 ad Amburgo. Dopo quella partita ci sono state solo sconfitte per l’azzurre. Le più recenti sono in finale a Montecarlo e in semifinale a Roma quest’anno.

La partita tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz andrà in scena venerdì 6 giugno e si può pensare che sarà la prima, ovvero quella fissata dalle 14.30. Questo perché il toscano e lo spagnolo hanno giocato prima rispetto agli altri tennisti qualificati per i quarti (Jannik Sinner, Alexader Bublik, Novak Djokovic e Alexander Zverev). L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva da Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

MUSETTI-ALCARAZ ROLAND GARROS 2025

Venerdì 6 giugno

Court Philippe-Chatier

Ore 14.30 prima semifinale: Lorenzo Musetti vs Carlos Alcaraz (eventualità molto probabilmente, dal momento che Musetti e Alcaraz hanno giocato prima degli altri qualificati al turno citato)

Ore 19.00 seconda semifinale: Sinner/Bublik vs Djokovic/Zverev

PROGRAMMA MUSETTI-ALCARAZ ROLAND GARROS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport