Dove vedere in tv Marcell Jacobs al Roma Sprint Festival 2025: orario, programma, avversari, streaming

Marcell Jacobs sarà la punta di diamante del cast atteso venerdì 20 giugno allo stadio dei Marmi per il Roma Sprint Festival 2025, meeting organizzato da Vision Sport che accoglierà alcuni tra i migliori velocisti del panorama italiano. Il Campione Olimpico di Tokyo 2021 andrà a caccia di buone sensazioni dopo il negativo debutto stagionale all’aperto di Turku, in cui non è andato oltre un 10.30 in batteria per poi rialzarsi negli ultimi 20 metri della finale.

Jacobs dovrebbe affrontare un doppio turno abbastanza ravvicinato anche a Roma, affrontando nella prima gara Fausto Desalu, Samuele Ceccarelli, Filippo Randazzo e due giovani italo-cubani. In chiusura di programma, circa un’ora e un quarto più tardi, andrà in scena poi una prova del Team Italia valevole come test in vista della staffetta iridata con al via anche Lorenzo Patta, Matteo Melluzzo e Roberto Rigali.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare dei 100 metri uomini con Marcell Jacobs al Roma Sprint Festival. Il meeting capitolino verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201); in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MARCELL JACOBS AL ROMA SPRINT FESTIVAL

Martedì 17 giugn0

Ore 19.20 100 metri, Sprint Festival

Ore 20.35 100 metri, Team Italia – Diretta tv su Sky Sport Uno

COME VEDERE MARCELL JACOBS AL ROMA SPRINT FESTIVAL IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.