Dove vedere in tv Marcell Jacobs a Turku: orario, programma, avversari, streaming

Giornata di vigilia a Turku in vista dei Paavo Nurmi Games 2025, meeting finlandese valevole come ottava tappa stagionale di livello gold del Continental Tour di atletica leggera. Uno dei nomi più attesi tra i partecipanti è sicuramente Marcell Jacobs, che ha scelto questa kermesse nordica per effettuare il suo debutto ufficiale all’aperto sui 100.

Grande attesa dunque per rivedere in azione il Campione Olimpico di Tokyo 2021 dopo l’infortunio che lo aveva costretto a saltare le World Relays in Cina, rimandando la data della sua prima gara outdoor nel lungo percorso di avvicinamento verso i Mondiali di settembre in Giappone. Jacobs troverà a Turku tra gli altri il giovane sudafricano Benji Richardson, il giapponese Sani Brown, il fuoriclasse canadese Andre De Grasse, il canadese Benjamin Azamati e l’americano Kyree King.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare dei 100 metri uomini con Marcell Jacobs nel meeting di Turku. Il meeting finlandese verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201); in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MARCELL JACOBS A TURKU

Martedì 17 giugn0

Ore 17.51 100 metri, batterie

Ore 19.06 100 metri, eventuale finale – Diretta tv su Sky Sport Uno

COME VEDERE MARCELL JACOBS A TURKU IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.