Dove vedere in tv la 24 Ore di Spa 2025: orario, programma, streaming. C’è Valentino Rossi

Torna questo fine settimana uno degli appuntamenti più importanti per quanto riguarda il calendario delle ruote coperte: la 24h di Spa. 75 auto sono pronte per scendere contemporaneamente in pista per un evento che nuovamente sarà valido per l’Intercontinental GT Challenge e per il GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup.

Tanti gli equipaggi presenti in pista di spicco. Torna in azione per l’occasione anche Valentino Rossi con la BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT con Kevin Magnussen e René Rast. L’italiano sfida Ferrari con Alessandro Pier Guidi/Alessio Rovera/Vincent Abril (n. 51) e Eliseo Donno/Antonio Fuoco/Arthur Leclerc (n. 50).

Occhi puntati anche sul nostro Mattia Drudi che vinse lo scorso anno in coppia con Nicki Thiim/Marco Sorensen. Il romagnolo tornerà con i danesi al volante dell’Aston Martin EVO GT3 n. 7 Comtoyou Racing con il chiaro intento di sfatare una vera e propria maledizione: nessuno è mai riuscito a vincere due volte l’evento con lo stesso equipaggio (Jean-Michel Martin/Phillipe Martin – 1979/1980).

La 24h di Spa verrà proposta in diretta gratuitamente su YouTube attraverso il canale ‘GTWorld’ con anche il commento in italiano affidato ad Ivan Nesta-Marco Nesi. In alternativa come accaduto anche negli ultimi anni la corsa verrà proposta anche su Sky Sport (SkyGO e NOW).

PROGRAMMA 24 ORE SPA 2025

Venerdì 27 giugno

Superpole ore 16.10

Sabato 28 giugno

Gara – partenza ore 16.30

DOVE SEGUIRE LA 24 ORE SPA 2025

Diretta tv: Sky Sport

Live streaming: SkyGO, NOW, diretta integrale sul canale YouTube ‘GTWorld’