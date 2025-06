Dove vedere in tv la 24 Ore di Le Mans 2025: orario, programma, canale, streaming

La lunga marcia di avvicinamento alla 24 Ore di Le Mans 2025 sta per finire, con la gara regina del WEC che comincerà sabato 14 giugno alle ore 16.00 sul mitico Circuit de la Sarthe. La 93ma edizione della leggendaria corsa francese è ormai alle porte, con ben 21 equipaggi della classe Hypercar che competeranno per la vittoria assoluta nel quarto appuntamento stagionale del Mondiale endurance.

Ferrari, reduce da tre vittorie consecutive nel 2025 a Lusail, Imola e Spa-Francorchamps, sogna la terza affermazione di fila a Le Mans dopo i memorabili successi ottenuti nel 2023 (James Calado, Antonio Giovinazzi e Alessandro Pier Guidi) e nel 2024 (Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen). Si profila una battaglia serrata anche nella classe LMGT3, in cui spera nel colpaccio anche Valentino Rossi con la BMW n.46 del team WRT.

La 24 Ore di Le Mans 2025 verrà trasmessa dalle ore 16.00 alle 20.25 e dalle 22.40 in poi in diretta tv su Eurosport 1 ed in streaming su Sky Go, NOW e DAZN. La gara sarà inoltre visibile integralmente a pagamento in diretta streaming su discovery+ e sul sito ufficiale FIA WEC. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO 24 ORE DI LE MANS 2025

Sabato 14 giugno

Ore 16.00 24 Ore di Le Mans – Diretta tv su Eurosport 1 (dalle 16.00 alle 20.25 e dalle 22.40 in poi)

PROGRAMMA 24 ORE DI LE MANS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta Live testuale: OA Sport.