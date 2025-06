Dove vedere in tv Juventus-Real Madrid, Mondiale per club calcio 2025: orario, programma, streaming

Si sono delineati gli ottavi di finale del Mondiale per club 2025. La Juventus affronterà martedì sera (ore 21.00 il calcio d’inizio) il Real Madrid in quella che è sicuramente una sfida decisamente affascinante e di grande prestigio per la formazione di Igor Tudor.

I bianconeri hanno concluso al secondo posto il proprio girone, dopo che hanno perso malamente ieri sera contro il Manchester City. La squadra di Guardiola, infatti, si è imposta nettamente per 5-2 contro una Juventus che ha fatto decisamente un passo indietro rispetto alle precedenti uscite.

Juve seconda ed invece Real primo, complice anche il 3-0 rifilato questa notte agli austriaci del Salisburgo. Xabi Alonso considera questo Mondiale comunque importante per cominciare al meglio la sua avventura sulla nuova panchina, provando a vincere subito un trofeo.

Come seguire il match in tv? La sfida tra Juventus e Real Madrid sarà disponibile in tv su Canale 5 (manca ancora ufficialità), mentre in streaming si potrà seguire su DAZN e Mediaset Infinity.

PROGRAMMA JUVENTUS-REAL MADRID MONDIALE PER CLUB 2025

Martedì 1 Luglio

Ore 21.00 Juventus – Real Madrid

JUVENTUS-REAL MADRID: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Canale 5 (si attende ufficialità)

Diretta streaming: DAZN, Mediaset Infinity