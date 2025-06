Dove vedere in tv Juventus-Manchester City, Mondiale per club 2025: orario, programma, streaming

Si va ufficialmente a concludere la prima fase del Mondiale per club 2025. La manifestazione globale chiuderà la fase a gironi con un vero e proprio big match che metterà di fronte Juventus e Manchester City. Non solo si affrontano due squadre di altissimo livello (giovedì 26 giugno alle ore 21.00 italiane al Camping World Stadium di Orlando) ma, soprattutto, andranno a contendersi 3 punti che decideranno la classifica finale del proprio raggruppamento, con grande importanza in vista degli ottavi di finale

Com’è la situazione di classifica? I bianconeri di mister Igor Tudor sono al comando con 6 punti e +8 di differenza reti. Medesima condizione dei Citizens di mister Pep Guardiola che, tuttavia, al momento sono al secondo posto solamente per aver segnato una rete in meno della Juventus. A quota zero Wydad Casablanca e Al-Ain Ai bianconeri, quindi, basterà un pareggio per chiudere al primo posto e affrontare la seconda del Gruppo H negli ottavi, con Real Madrid, Red Bull Salisburgo e Al-Hilal ancora in lizza.

Come scenderanno in campo le due squadre? La Juventus dovrebbe optare ancora per il 3-4-2-1 con Di Gregorio in porta, quindi difesa composta da Kalulu, Gatti e Kelly, quindi centrocampo con Alberto Costa, Thuram, McKennie e Cambiaso, mentre in avanti Yildiz e Conceicao agiranno a sostegno di Kolo Muani.

Come seguire il match in tv? La sfida tra Juventus e Manchester City sarà disponibile in tv su Canale 5, mentre in streaming si potrà seguire su DAZN e Mediaset Infinity.

