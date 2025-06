Dove vedere in tv Italia-Turchia, Europei basket femminile 2025: orario quarti di finale, programma, streaming

Ultimo impegno della prima fase degli Europei di basket femminile 2025 per l’Italia questa sera al PalaDozza di Bologna. Dopo i due successi su Serbia e Slovenia, che hanno certificato il passaggio ai quarti di finale, le azzurre sono tornate in campo contro la Lituania per la sfida che vale il primo posto nel girone B.

Ebbene, grande prestazione della compagine tricolore che ha confermato il percorso immacolato di questa fase, sconfiggendo le lituane sul punteggio di 65-51. Grande partita di Cecilia Zandalasini, con 22 punti a referto, trascinatrice della Nazionale questa sera. Pertanto, martedì 24 giugno (ore 19.30) l’Italia giocherà al Pireo di Atene contro la Turchia.

La squadra turca, infatti, si è imposta contro la Grecia 83-72 nella più classica delle sfide dentro-fuori. Le nostre portacolori dovranno prepararsi a dovere, volendo anche riscattarsi dopo quanto era accaduto nell’ultima circostanza in cui raggiunsero i quarti nella rassegna continentale. Il pensiero va al 2017, quando le azzurre furono battute dal Belgio.

La partita tra Italia e Turchia, valida per i quarti di finale degli Europei di basket femminile 2025, andrà in scena martedì 24 giugno e sarà trasmessa in diretta tv da RaiSport HD, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ITALIA-TURCHIA EUROPEI BASKET FEMMINILE 2025

Martedì 24 giugno

Ore 19.30 Italia vs Turchia al Pireo di Atena – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204)

PROGRAMMA ITALIA-TURCHIA EUROPEI BASKET FEMMINILE 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta TV: in chiaro per tutti su RaiSport HD (canale 58 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Arena (canale 204)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport