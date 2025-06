Dove vedere in tv Italia-Turchia, Europei basket femminile 2025: orario e programma, c’è una novità storica!

Prosegue il conto alla rovescia in vista di Italia-Turchia, secondo quarto di finale dei Campionati Europei 2025 di basket femminile che si terrà al ‘Peace and Friendship Stadium’ del Pireo di Atene martedì 24 giugno alle ore 19.30 italiane (le 20.30 locali). Le Azzurre sono tornate tra le migliori otto del Vecchio Continente per la prima volta dal 2017, ed il prossimo obiettivo è quello di approdare in semifinale avvicinandosi così alla zona medaglie.

Zandalasini e compagne, reduci dalle tre vittorie consecutive nel gruppo B al PalaDozza di Bologna, vanno a caccia di un successo che regalerebbe in automatico anche la qualificazione per il pre-Mondiale del 2026. Nonostante l’assenza per infortunio di Matilde Villa, la nostra Nazionale ha vinto il girone casalingo evitando la corazzata Francia e mettendosi nelle condizioni di giocarsela per un posto tra le prime 4 d’Europa.

Alla vigilia dell’incontro la Rai ha annunciato una novità storica, “promuovendo” l’Italbasket femminile da Rai Sport a Rai 2 in occasione del quarto di finale contro la Turchia. Una bellissima notizia per tutto il movimento, con le Azzurre che non venivano trasmesse in uno dei tre canali principali della TV di Stato dal lontano 2007 (Europeo in Abruzzo).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Turchia, valevole come secondo quarto di finale degli Europei di basket femminile. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport Max; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-TURCHIA EUROPEI BASKET FEMMINILE 2025

Martedì 24 giugno

Ore 19.30 Italia vs Turchia al Pireo di Atene (Grecia) – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Max

PROGRAMMA ITALIA-TURCHIA EUROPEI BASKET FEMMINILE 2025: COME VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Max.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport