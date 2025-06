Dove vedere in tv Italia-Spagna, Europei U21 2025: orario, programma, streaming

Proseguono, in Slovacchia, gli Europei Under 21 2025 di calcio: l’Italia, inserita nel Gruppo A, si è già qualificata ai quarti di finale, ed ora si giocherà il primo posto nel girone contro la Spagna, nel match in programma martedì 17 giugno alle ore 21.00.

Nei quarti di finale le qualificate dal Gruppo A affronteranno le squadre provenienti dal Gruppo B: l’Italia deve vincere per essere prima nel girone ed in quel caso affronterebbe la seconda, viceversa affronterebbe la prima classificata. Inghilterra e Germania dovrebbero superare il turno nel raggruppamento citato.

Il match Italia-Spagna, valido per gli Europei Under 21 2025 di calcio, verrà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su Rai Play, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI U21 CALCIO 2025

Martedì 17 giugno 2025 – Gruppo A

21.00 Italia-Spagna – Diretta tv su Rai 2 HD

