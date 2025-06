Dove vedere in tv Italia-Spagna, Europei U21 2025: orario, programma, streaming

Domani, martedì 17 giugno, andrà in scena lo scontro diretto per il primo posto nel gruppo A tra Italia e Spagna ai Campionati Europei Under 21 di calcio maschile 2025. Gli Azzurrini scenderanno nuovamente in campo a Trnava (come nelle partite con Romania e Slovacchia) per il terzo e ultimo impegno della fase a gironi, che stabilirà la classifica finale del raggruppamento verso i quarti di finale.

Italia e Spagna condividono la vetta della graduatoria a punteggio pieno, ma gli iberici hanno a disposizione due risultati su tre (grazie ad un maggior numero di gol segnati a parità di differenza reti e scontri diretti in caso di pareggio) per superare il turno da primi. I ragazzi del CT Carmine Nunziata sono costretti quindi a vincere per agguantare il primo posto nel gruppo A, che porterebbe ad un incrocio ai quarti con la seconda del girone B (quasi sicuramente) una tra Germania e Inghilterra.

Di seguito il calendario, il programma completo, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Spagna, incontro valido per la terza giornata della fase a gironi degli Europei Under 21 di calcio 2025. La partita verrà trasmessa integralmente in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SPAGNA EUROPEI U21

Martedì 17 giugno

Ore 21.00 Italia vs Spagna – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA EUROPEI U21: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.