Dove vedere in tv Italia-Spagna, Europei calcio femminile U19 2025: orario, programma, streaming

Oggi martedì 24 giugno (ore 17.00) si gioca Italia-Spagna, semifinale degli Europei Under 19 di calcio femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Mielec (Polonia) per fronteggiare le campionesse continentali in carica: si preannuncia una partita durissima per la nostra Nazionale, che si troverà di fronte un’avversaria capace di vincere cinque delle ultimi sei edizioni della rassegna di categoria e che vorrà dimostrare ancora una volta la propria caratura.

L’Italia tornerà a disputare una semifinale agli Europei Under 19 a distanza di ventiquattro anni dall’ultima volta: a Bellaria nel 2011 erano in campo calciatrici che sarebbero poi diventate dei riferimenti come Giuliani, Linari, Salvai e Rosucci, ora si cerca il futuro per la nostra Nazionale, con la speranza di firmare la grande impresa e raggiungere l’atto conclusivo. Le azzurre si presentano all’appuntamento dopo aver raggiunto il secondo posto nel girone: pareggio con la Polonia, vittoria con la Svezia e sconfitta con la Francia.

Le ragazze del CT Nicola Matteucci dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo per meritarsi l’accesso alla finale da disputare contro la vincente dell’altra semifinale tra Francia e Portogallo. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Spagna, semifinale degli Europei Under 19 di calcio femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play.

CALENDARIO ITALIA-SPAGNA OGGI, SEMIFINALE EUROPEI UNDER 19

Martedì 24 giugno

Ore 17.00 Italia vs Spagna – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.