Dove vedere in tv Italia-Slovenia, Europei basket femminile 2025: orario, programma, streaming

Italia contro Slovenia: sarà questo il secondo confronto che le azzurre di Andrea Capobianco dovranno sostenere al PalaDozza di Bologna negli Europei femminili che hanno questo primo girone tra le mura del palasport cestisticamente più famoso d’Italia, quello in Piazza Azzarita.

Si tratta di un confronto in cui, per buona misura, c’è da ricordare qualche trascorso italiano tra giocatrici e staff. Eva Lisec ha passato cinque anni a Schio, dove invece approderà Jessica Shepard dalla prossima stagione. E dov’è cresciuta anche Ajsa Sivka, sostanzialmente cullata dal Famila. Ha preso invece varie strade Tina Cvijanovic, cinque squadre diverse tra A1 e A2 (Udine, San Giovanni Valdarno, Empoli, Faenza e San Martino di Lupari) in altrettante stagioni). Infine Giorgios Dikaioulakos, il coach delle ultime brillanti stagioni scledensi, assistito da una superstar del basket greco che fu quale Stella Kaltsidou.

Il match degli Europei femminili 2025 tra Italia e Slovenia si giocherà domani alle ore 21:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su RaiSport, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204) e in diretta streaming su RaiPlay, SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

