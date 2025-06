Dove vedere in tv Italia-Slovacchia, Europei U21 2025: orario, programma, streaming

Proseguono, in Slovacchia, gli Europei Under 21 2025 di calcio: l’Italia ha vinto all’esordio nel Gruppo A ed ora nel secondo match della fase a gironi affronterà proprio i padroni di casa della Slovacchia, nel match in programma sabato 14 giugno alle ore 21.00.

Nella prima giornata del raggruppamento l’Italia ha battuto la Romania per 1-0, mentre la Slovacchia è stata sconfitta dalla Spagna per 2-3: il match del secondo turno tra Spagna e Romania si giocherà alle ore 18.00 e quindi gli azzurrini scenderanno in campo sapendo già se in caso di vittoria sarà aritmetica la qualificazione ai quarti.

Il match Italia-Slovacchia, valido per gli Europei Under 21 2025 di calcio, verrà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su Rai Play, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

