Dove vedere in tv Italia-Serbia, Europei basket femminile 2025: orario, programma, streaming

Sempre più vicino l’esordio dell’Italia agli Europei femminili. Sarà subito confronto con la Serbia per la squadra allenata da Andrea Capobianco, ed è una sfida che tende a portare un certo numero di ricordi nella storia recente.

Quattro gli incontri ufficiali da quando il Paese è diventato entità a sé stante: agli Europei del 2007 fu vittoria italiana per 64-43 nel secondo girone a Ortona, nel 2011 ci fu il 76-55 dell’Additional Round che non portò nessuna delle due nel continente. Dolorosi, invece, gli ultimi due precedenti: il quarto del 2013, dominato dall’Italia fino agli ultimi due minuti in cui la Serbia passò 85-79, e il primo incontro del 2021, che le serbe portarono a casa 86-81 all’overtime.

Il match d’esordio degli Europei femminili 2025 tra Italia e Serbia si giocherà domani alle ore 21:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su RaiSport, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204) e in diretta streaming su RaiPlay, SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-SERBIA, EUROPEI BASKET FEMMINILE 2025

Mercoledì 18 giugno

Ore 21:00 Italia-Serbia – Diretta tv su RaiSport, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204)

