Dove vedere in tv Italia-Romania, Europei U21 2025: orario, programma, streaming

Il calcio italiano deve provare a rialzare la testa dopo due settimane da incubo e si affida alla Nazionale Under 21, che comincia tra un paio di giorni il suo percorso ai Campionati Europei 2025 affrontando la Romania. Si gioca mercoledì 11 giugno a Trnava per il match inaugurale di un gruppo A che comprende anche la Spagna e la Slovacchia padrona di casa.

Gli Azzurrini puntano al passaggio del turno, riservato alle prime due di ogni raggruppamento, per poi giocarsi tutto dai quarti di finale in poi nella fase a eliminazione diretta. Tra i convocati del CT Carmine Nunziata spiccano i nomi di Diego Coppola, Cesare Casadei, Giovanni Fabbian, Jacopo Fazzini, Tommaso Baldanzi, Niccolò Pisilli e Wilfried Gnonto.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Romania, incontro valevole per la fase a gironi degli Europei Under 21 di calcio maschile. Il match verrà trasmesso integralmente in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-ROMANIA EUROPEI U21 CALCIO 2025

Mercoledì 11 giugno

Ore 21.00 Italia vs Romania – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA ITALIA-ROMANIA EUROPEI 21 CALCIO 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.