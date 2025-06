Dove vedere in tv Italia-Nuova Zelanda oggi, Mondiali rugby U20: orario, programma, streaming

Prende il via oggi la World Rugby Under 20 Championship, i Mondiali juniores di rugby che si svolgono in Italia. E alle ore 20.30, allo Stadio San Michele di Calvisano, sarà il momento dell’esordio dell’Italia che affronterà la fortissima Nuova Zelanda.

I Baby Blacks sono tra i favoriti per il titolo, ovviamente, e vorranno partire subito forte contro i padroni di casa azzurri. Per i ragazzi di Roberto Santamaria, dunque, un test subito probante in un girone molto duro, dove oltre alla Nuova Zelanda ci sono anche Irlanda e Georgia.

Per l’esordio, lo staff tecnico della Nazionale U20 punta su un XV con Todaro, Drago e Ducros nel triangolo allargato, Casarin e Zanandrea come centri, mediana affidata al duo Beni-Fasti. In mischia la prima linea sarà composto da Pelliccioli, Corvasce e Vallesi; seconda linea con Midena e Opoku-Gyamfi, terza linea con Milano – capitano – Miranda e Casartelli. In panchina, torna dopo un lungo infortunio Piero Gritti. Il terza linea in forza al Clermont sarà dunque disponibile e pronto a subentrare in una sfida che si preannuncia ad alto tasso di intensità e che si giocherà in uno stadio tutto esaurito per l’occasione

La partita tra Italia e Nuova Zelanda si giocherà oggi allo Stadio San Michele di Calvisano dalle ore 20:30. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Rai Sport e su Sky Sport Max nonché in diretta streaming su Raiplay, SkyGo e Now Tv.

CALENDARIO MONDIALI U20 RUGBY OGGI

Domenica 29 giugno

Ore 20:30 Italia-Nuova Zelanda – Diretta tv su Rai Sport e Sky Sport Max

PROGRAMMA ITALIA-NUOVA ZELANDA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, Sky Sport Max

Diretta streaming: Raiplay, SkyGo, Now