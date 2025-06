Dove vedere in tv Italia-Namibia, Test Match rugby 2025: programma, canale, streaming

Appuntamento tradizionale estivo per la Nazionale italiana di rugby che si ritrova per i Test Match. Tre partite in terra africana per la squadra tricolore: la prima delle quali il 27 giugno all’Hage Geingbob Stadium di Windhoek, contro i padroni di casa della Namibia. Poi sarà la volta della doppia sfida ai campioni del mondo del Sudafrica.

Nonostante le assenze e gli esperimenti nel roster (tra i cambi anche quello del capitano, con Giacomo Nicotera a guidare il XV tricolore), per la squadra italiana di Gonzalo Quesada la prima sfida è da vincere assolutamente vista la differenza a livello di ranking mondiale (Italia decima, africani al venticinquesimo posto).

Andiamo a scoprire nel dettaglio il programma della sfida e come seguirla in TV e in streaming.

CALENDARIO TEST MATCH ESTIVI 2025

Venerdì 27 giugno ore 15.00 Namibia-Italia – Windhoek, Hage Geingbob Stadium

PROGRAMMA TEST MATCH ESTIVI 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.