Dove vedere in tv Italia-Moldavia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, programma, streaming

Il danno ormai è fatto dopo la pessima sconfitta di Oslo con la Norvegia, ma l’Italia è chiamata ad una reazione immediata in casa contro la Moldavia nella seconda partita del gruppo I di qualificazione per i Campionati Mondiali 2026 di calcio. Si gioca lunedì 9 giugno (ore 20.45) al Mapei Stadium di Reggio Emilia, con gli Azzurri costretti a vincere per continuare ad inseguire l’obiettivo del primo posto nel girone.

I Campioni d’Europa del 2021 hanno perso il match d’esordio e si trovano adesso a -9 dalla Norvegia capolista, ancora a punteggio pieno con tre successi in tre gare e lanciatissima verso uno storico pass iridato (l’ultima apparizione nella fase finale della Coppa del Mondo risale al 1998). A questo punto la Nazionale, per evitare di dover affrontare i playoff come nel 2017 e nel 2022, non avrà più margine d’errore e vincere le ultime sette partite del raggruppamento rischia di risultare comunque insufficiente.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Moldavia, incontro valevole per il gruppo I delle qualificazione per i Mondiali 2026 di calcio maschile. Il match verrà trasmesso integralmente in diretta tv su Rai 1; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-MOLDAVIA QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2026

Lunedì 9 giugno

Ore 20.45 Italia vs Moldavia – Diretta tv su Rai 1

PROGRAMMA ITALIA-MOLDAVIA QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.