Dove vedere in tv Italia-Lituania, Europei basket femminile 2025: orario, programma, streaming

Italia-Lituania, un grande classico che al maschile ha spesso scritto la storia, stavolta ritorna in chiave femminile. E vale il primo posto del girone B di Bologna agli Europei che, dopo questa partita, lasceranno la terra felsinea (così come Amburgo e Brno) per trasferirsi in toto al Pireo.

Si decide tantissimo, in sostanza. Chi vincerà il raggruppamento? Chi eviterà la Francia? Chi rimarrà a punteggio pieno? Una sfida, quella di domani, tutta da gustare anche per la presenza di diverse ex vecchie conoscenze del campionato italiano, nonché di Juste Jocyte, la nuova stella del Paese che intende riportarlo ai fasti Anni ’90, quando compariva in maniera fissa tra le prime cinque d’Europa. Il tempo è cambiato, ma è cambiato anche quello di un’Italia che alterna minuti spettacolari a blackout variamente motivati, ma che ha la capacità di non cedere mai.

Il match degli Europei femminili 2025 tra Italia e Lituania si giocherà domani alle ore 21:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su RaiSport, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204) e in diretta streaming su RaiPlay, SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-LITUANIA, EUROPEI BASKET FEMMINILE 2025

Sabato 21 giugno

Ore 21:00 Italia-Lituania – Diretta tv su RaiSport, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204)

