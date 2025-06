Dove vedere in tv Italia-Germania, Nations League volley 2025: orario, programma, streaming

L’Italia affronta la Germania, la squadra che vincendo nettamente lo scontro diretto, staccò il pass per Parigi 2024 attraverso il girone di qualificazione a settembre 2023. Si è andati vicinissimi anche all’incrocio proprio ai Giochi Olimpici quando la Germania fu ad un passo da eliminare i padroni di casa della Francia, che poi recuperarono da 0-2 a 3-2 conquistando così la semifinale contro gli azzurri, che fu il viatico per il secondo oro olimpico consecutivo.

Quella Germania, però, non sarà la stessa che affronterà l’Italia domani, giovedì 12 giugno, alle 22.30 a Quebec City, nella seconda sfida della Volleyball Nations League. Michal Winiarski, tecnico tedesco, ha infatti scelto una formazione dall’età media molto più bassa per questa prima settimana di gare, impostando già il lavoro per il futuro, come buona parte delle squadre che partecipano a questa manifestazione.

È rodaggio anche per gli azzurri, che la Germania l’hanno già affrontata in questa stagione, proprio nella prima amichevole in assoluto in terra tedesca, vincendo 3-2 al termine di un match giocato a corrente alternata da entrambe le squadre. Per De Giorgi si tratta di un banco di prova importante, sia in chiave crescita della formazione che ha esordito in VNL 2025 contro la Bulgaria, sia in vista delle due sfide importanti con la Francia campione olimpica e l’Argentina.

Questa fase iniziale potrebbe essere anche il momento giusto per qualche esperimento per il tecnico De Giorgi, che può contare in questa prima parte di VNL su uno zoccolo duro titolare ma con tanti esordienti in azzurro che vogliono dimostrare quanto valgono. A proposito di debuttanti, fari puntati su due protagonisti della finale scudetto: l’opposto Kamil Rychlicki, che contenderà a Yuri Romanò il posto da titolare, e Giovannimaria Gargiulo, centrale della Lube, che arriva da una stagione di grandi soddisfazioni e proverà a mettere il sigillo anche in azzurro.

Il fischio d’inizio è in programma al Centre Vidéotron di Québec alle 22.30 di giovedì 12 giugno. Non ci sarà diretta Tv e la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com e sulla piattaforma DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Germania.

CALENDARIO ITALIA-GERMANIA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Giovedì 12 giugno 2025 – Centre Vidéotron di Québec

Ore 22.30 Italia-Germania – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA ITALIA-GERMANIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, VBTV.

Diretta Live testuale: OA Sport.