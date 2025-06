Dove vedere in tv Italia-Francia, Finale 3°-4° posto Europei basket femminile 2025: orario, programma, streaming

L’Italia affronterà la Francia nella finale per il terzo posto agli Europei 2025 di basket femminile. L’appuntamento è per domenica 29 giugno (ore 16.30) al Pireo di Atene (Grecia), dove le azzurre andranno a caccia della medaglia di bronzo in questa rassegna continentale in modo da concludere brillantemente una bella cavalcata. La nostra Nazionale ha messo paura al Belgio in una pirotecnica semifinale, perdendo di misura dopo aver confezionato una grandiosa rimonta che ha fatto sperare nella favola.

Le ragazze del CT Andrea Capobianco se la dovranno vedere contro le transalpine, che hanno ceduto in volata all’arrembante Spagna. Si preannuncia un impegno complicato per le azzurre, che si troveranno di fronte le vice campionesse olimpiche (anche se le interpreti sono diverse rispetto a quelle che hanno spaventato gli USA nell’atto conclusivo di Parigi 2024).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Francia, finale per il terzo posto agli Europei 2025 di basket femminile. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai e Sky (reti esatte da definire); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Grecia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-FRANCIA, EUROPEI BASKET FEMMINILE

Domenica 29 giugno

Ore 16.30 Finale terzo posto: Italia vs Francia

PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA EUROPEI BASKET: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire), gratis e in chiaro; Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.