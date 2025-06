Dove vedere in tv Italia-Cina, Nations League volley femminile 2025: orario, programma, streaming

Dopo aver battuto brillantemente Bulgaria e Thailandia, l’Italia ha affrontato il Giappone e tornerà poi in campo domenica 22 giugno (ore 14.00) per fronteggiare la Cina nell’ultima partita della seconda settimana della Nations League di volley femminile. Le Campionesse Olimpiche chiuderanno la loro avventura a Hong Kong e sperano di concludere nel miglior modo possibile la trasferta in terra asiatica, battendo le padrone di casa e compiendo un passo decisivo verso la qualificazione alla Final Eight.

Si preannuncia un incontro particolarmente ostico e impegnativo, le azzurre dovranno fare attenzione al gioco decisamente difensivo e mai domo delle cinesi, che si stanno presentando con una formazione rivista per larghi tratti e molto ambiziosa. Il CT Julio Velasco punterà su alcuni capisaldi come la bomber Paola Egonu, le centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, il libero Monica De Gennaro, mentre le schiacciatrici saranno Alice Degradi e Loveth Omoruyi e in cabina di regia verrà schierata Carlotta Cambi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Cina, incontro valido per la Nations League 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, mentre non è prevista la diretta tv. Garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Hong Kong sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-CINA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Domenica 22 giugno

Ore 14.00 Italia vs Cina – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-CINA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.