Dove vedere in tv Italia-Bulgaria, Nations League volley femminile 2025: orario, programma, streaming

L’Italia affronterà la Bulgaria nella giornata di mercoledì 18 giugno (ore 07.30): a Hong Kong (Cina) incomincerà la seconda settimana della fase preliminare della Nations League di volley femminile. Le Campionesse Olimpiche si presenteranno all’appuntamento dopo aver infilato quattro vittorie durante la trasferta di Rio de Janeiro e puntano a proseguire il proprio filotto, incrociando un’avversaria sulla carta inferiore ma che potrebbe riservare delle insidie.

Il CT Julio Velasco ha deciso di lasciare a riposo tre big come l’opposto Ekaterina Antropova, la palleggiatrice Alessia Orro e la schiacciatrice Myriam Sylla, che erano state protagoniste al Maracanazinho in occasione del debutto nel prestigioso torneo internazionale itinerante. Ci si affiderà soprattutto alla bomber Paola Egonu, alle centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, il libero Monica De Gennaro. Curiosità su quali saranno le titolari di banda, mentre in cabina di regia verrà schierata Carlotta Cambi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Bulgaria, incontro valido per la Nations League 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, mentre non è prevista la diretta tv. Garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Hong Kong sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-BULGARIA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Mercoledì 18 giugno

Ore 07.30 Italia vs Bulgaria – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-BULGARIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.