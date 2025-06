Dove vedere in tv Italia-Belgio, Europei basket femminile 2025: orario semifinale, programma, streaming

L’Italia affronterà il Belgio nella semifinale degli Europei 2025 di basket femminile: l’appuntamento è per venerdì 27 giugno (ore 19.30) al Pireo di Atene. La nostra Nazionale cercherà di confezionare una grande magia nella capitale greca, ma bisognerà inventarsi l’impresa da favola per battere le fortissime Campionesse d’Europa in carica.

Le azzurre si sono rese protagoniste di una fantastica cavalcata vincendo i tre incontri disputati nella fase a gironi e poi hanno battuto la Turchia ai supplementari in un palpitante quarto di finale, tornando tra le quattro grandi del Vecchio Continente a distanza di trent’anni dall’ultima volta. Il Belgio ha travolto la Germania nel primo turno a eliminazione diretta dopo aver dominato il proprio gruppo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Belgio, semifinale degli Europei 2025 di basket femminile. La partita sarà trasmessa sui canali di Rai e Sky (reti esatte da definire); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (ad Atene sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-BELGIO, SEMIFINALE EUROPEI BASKET 2025

Venerdì 27 giugno

Ore 19.30 Italia vs Belgio – Diretta tv su canali Rai e Sky

PROGRAMMA ITALIA-BELGIO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire), gratis e in chiaro; canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.